Nevşehir'de Mescid-i Aksa'ya Protesto

18.03.2026 23:12
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatması Nevşehir'de protesto edildi, katılımcılar destek gösterdi.

Filistin'e Destek Platformu ile Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği (İYD) işbirliğinde "Aksa için Nevşehir omuz omuza" etkinliği düzenlendi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan katılımcılar, teravih namazının ardından Hacı Süleyman Köybaşı Camisi önünde toplandı.

İHH Nevşehir İYD Başkanı Tuncay Zeyd Sesli, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in İslam dünyasının kalbi kabul edilen Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İşgalci İsrail'in 1967 yılından beri ilk kez bu denli uzun süreli ve kapsamlı kapatma eyleminin yürekleri kanattığını dile getiren Sesli, "Gazze'de katliamlar hiçbir sınır, kural ve insani değer tanımamaktadır. İsrail sadece modern silahlarla değil, suyu keserek, gıdayı engelleyerek, hastaneleri kasten yerle bir ederek bir halkı topyekun yok etmeye çalışmaktadır. Mescid-i Aksa'nın kapılarını derhal ve kayıtsız şartsız açın. Kirli dosyalarınızın, şantaj ağlarınızın ve gizli ajandalarınızın bedelini, masum Filistin halkına ve İslam coğrafyasına ödetmenize izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar atan grup, duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

