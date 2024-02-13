Nevşehir'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Nevşehir'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Başladı

Nevşehir\'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Başladı

Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları, 9 ilden 350 sporcunun katılımıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, tüm takımlara başarı diledi ve sporcuların gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini belirtti. Müsabakaların sonunda lider kız ve erkek takımları çeyrek finalde mücadele edecek.

13.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:55
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Nevşehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları, 9 ilden 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, tüm takımlara başarı diledi.

Özdemir, sporcuların hem illerini en iyi şekilde temsil etmek hem de gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Geçit töreninin ardından, Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, İstanbul'dan gelen okul takımları, grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

Müsabakaların sonunda lider kız ve erkek takımları çeyrek finalde mücadele edecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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