Nevşehir'de otomobil ağaca çarptı

Nevşehir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.C. idaresindeki 50 AB 775 plakalı otomobil, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
