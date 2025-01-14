Nevşehir'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İ.S.K. idaresindeki 50 AK 703 plakalı otomobil, 11 Ocak'ta Raşitbey Mahallesi Akın Sokak'ta kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Tuğrul Arda Teryaki ile Ekrem Korkutmaz'a çarptı.
Kazada yaralanan Teryaki ve Korkutmaz, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Teryaki, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Teryaki'nin cenazesinin, yarın Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Otomobil Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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