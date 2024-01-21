 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobil, aynı yönde seyir halindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir yolcu ve traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir\'de otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı
21.01.2024 - 20:58,  Güncelleme: 21:00
Abone Ol

NEVŞEHİR'de otomobil, aynı yönde seyir halindeki  traktöre arkadan çarptı; kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ürgüp-Nevşehir karayolu Saklı Bahçe mevkisinde meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 50 ADT 282 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Y.E. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Kaza sonrası traktörün römorku devrilirken, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Semra Ö. ile traktör sürücüsü Y.E. yaralandı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. ise kazada herhangi bir zarar görmedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Nevşehir, Bahçe, Yaralanma, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı

Son Dakika
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:08:34. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement