Nevşehir'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
Nevşehir'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Nevşehir\'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
20.02.2026 12:43
Nevşehir'de "Büyük Aile Sofraları" programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Nevşehir'de "Büyük Aile Sofraları" programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Nevşehir Valiliği himayelerinde Nevşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen programda şehit yakınları, gaziler ve yakınları iftar yaptı.

Vali Ali Fidan, programdaki konuşmasında, ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu mübarek akşamda, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bugün huzur ve güven içerisinde yaşıyor, iftar sofralarında bir araya gelebiliyorsak, bunu şehitlerimizin fedakarlığına ve gazilerimizin cesaretine borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

