Nevşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Nevşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Nevşehir\'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Nevşehir'de gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 2 kasatura, 136 fişek, tüfek mermisi ve dürbün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

27.05.2024 16:23
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Nevşehir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışma kapsamında, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen U.E'nin Nevşehir'deki adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin iş yeri ve bağ evinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek, 2 kasatura, 136 fişek, tüfek mermisi ve dürbünü ile telsiz ele geçirildi.???????

Gözaltına alınan U.E, Nevşehir'deki işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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