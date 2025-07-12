Nevşehir'de Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Nevşehir'de düzenlenen silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde bir ikamette ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi aldı.

Bu kapsamda O.D'ye ait adreste yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 80 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.