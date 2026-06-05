Nevşehir'de Silahlı Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Nevşehir'de Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

05.06.2026 00:11
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Nevşehir'deki silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Nevşehir'deki silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeni Mahalle'de iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şüpheliler Metin K, İlhan Ç, Fırat S. ve Rızgari B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Metin K. ve İlhan Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni Mahalle Okul Sokak'ta dün, 34 NCR 830 plakalı otomobilden inen Fırat S. ve İlhan Ç, kaldırımda yürüyen ve aralarında husumet olduğu değerlendirilen Metin K'ye tabancayla ateş açmış, Metin K'nin de tabancayla karşılık vermesinin ardından 2 şüpheli yaya olarak kaçmıştı.

Olay yerine sevk edilen polislerce Metin K. gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmada İlhan Ç. kentteki alışveriş merkezinin otoparkında bir aracın altına saklanmış vaziyette bulunmuştu.

Fırat S'nin ise şehirlerarası otobüse binerek kentten ayrıldığını belirleyen polis, şüpheliyi, Kayseri'de durdurulan otobüste yakalamış, olayla ilgili olduğu değerlendirilen Rızgari B. de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Silahlı Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika

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