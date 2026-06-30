Nevşehir'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

30.06.2026 09:34
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Acıgöl'de park halindeki araca çarpan otomobilde Fikri Çelik hayatını kaybetti, Tuncer G. yaralandı.

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde park halindeki otomobile arkadan çarpan otomobilde bulunan Fikri Çelik (62) hayatını kaybederken, sürücü Tuncer G. ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolunda meydana geldi. Yol üzerinde park halinde bulunan 68 ER 224 plakalı otomobile, aynı yönde seyir halinde olan Tuncer G. yönetimindeki 35 AUA 260 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından araçta yolcu olarak bulunan Fikri Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Tuncer G. ise yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, çarpma anıda bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin, park halindeki otomobile çarptıktan sonra iki aracın da savrulduğu görüldü.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

Fikri Çelik, Nevşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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