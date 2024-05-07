Nevşehir\'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

Nevşehir'de, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sulusaray beldesindeki tarla yolunda seyir halinde olan Mustafa Mıh (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.
Haber verilmesinin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Mıh'ın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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