Nevşehir'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

Nevşehir\'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

Nevşehir'in Sulusaray beldesinde tarla yolunda seyir halinde olan bir traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Mustafa Mıh hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücünün öldüğünü tespit etti. Mıh'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

07.05.2024 23:15
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Nevşehir'de, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Sulusaray beldesindeki tarla yolunda seyir halinde olan Mustafa Mıh (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mıh'ın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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