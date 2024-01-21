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Nevşehir'de Traktör ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Traktör ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, A.Ö. idaresindeki otomobil ile Y.E. yönetimindeki traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktöre bağlı römork devrildi. Yaralanan sürücü ve otomobildeki bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kara yolunda bir süre trafiğe kapanma yaşandı.

Nevşehir\'de Traktör ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
21.01.2024 - 19:57,
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Nevşehir'de traktör ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki 50 ADT 282 plakalı otomobil, Nevşehir- Ürgüp kara yolu Saklı Bahçe mevkisinde, aynı yönde seyreden plakası alınamayan Y.E. yönetimindeki traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktöre bağlı römork devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.E. ile otomobildeki S.Ö. adlı kadın ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, römork ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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