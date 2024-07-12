Nevşehir'deki baraj göletlerine 720 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika
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Nevşehir'deki baraj göletlerine 720 bin sazan yavrusu salındı

Nevşehir\'deki baraj göletlerine 720 bin sazan yavrusu salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen '2024 Yılı Balıklandırma Programı' kapsamında Nevşehir'deki çeşitli baraj göletlerine 720 bin sazan yavrusu bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, balık popülasyonunu artırmak amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

12.07.2024 14:37
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Nevşehir'deki çeşitli baraj göletlerine 720 bin sazan yavrusu salındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "2024 Yılı Balıklandırma Programı" çerçevesinde il genelindeki baraj göletlerine 720 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, her yıl il genelindeki göletlere yavru balık bırakıldığını belirtti.

Göletlerde balık popülasyonun artması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydeden Memiş, "Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla uygulamaları sürdürülmekte olup göl ekosisteminin canlı tutulması, yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Nevşehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'deki baraj göletlerine 720 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'deki baraj göletlerine 720 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika
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