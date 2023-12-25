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Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarına tepki gösterdi.

Nevşehir\'den kısa kısa
25.12.2023 - 15:42,
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Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarına tepki gösterdi.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, teröristlerce gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı dilendi.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne karşı saldırıların son bulması için TSK'nin kararlılıkla hainlerin üzerine gittiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmaktadır. Ülkemizin, terörü kaynağında kurutma stratejisini sonuna kadar destekliyor ve son terörist öldürülene kadar sürmesini istiyoruz. Öldürülen teröristler bir nebze içimizi rahatlatsa da Türk milleti olarak kinimiz diridir. Devletimizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen tüm terör örgütleriyle güvenlik güçlerimiz mücadelesini son terörist de yok edilene kadar sürdürecektir."

NEVÜ öğrencileri için Kapadokya Havalimanı'na teknik gezi etkinliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından "Havacılık Teknolojileri ve Terminolojisi Dersi" kapsamında öğrencilere yönelik Kapadokya Havalimanı'na teknik gezi düzenlendi.

Etkinlikte, havacılık sektörü operasyonlarının incelenmesi ile havalimanı terminal yerleşkesi içerisinde yer alan departmanların işlevlerini görme fırsatı bulan öğrenciler, yetkililerden teknik konularda bilgi aldı.

Kaynak: AA
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Nevşehir, Türkiye, Irak, Havacılık, Terör, Güncel, Son Dakika

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