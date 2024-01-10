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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, gazetecilere sürpriz yaparak 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, gazetecilere sürpriz yaparak 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, gazetecilere düzenlenen bir operasyonda yakalanan zanlıların adliyeye sevk edileceği bilgisini paylaştı. Gazeteciler, emniyet binasının önünde toplanarak zanlıların sevkini görüntülemek için beklerken, emniyet yetkilileri tarafından içeri davet edildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve diğer yetkililer, gazetecilerin gününü kutlayarak pastalar ikram etti. Daha sonra İl Emniyet Müdürü tarafından ağırlanan gazeteciler, fedakarlıkla çalışarak kamunun haber edinme hakkını yerine getirdikleri için tebrik edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, gazetecilere sürpriz yaparak 10 Ocak Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 13:15,
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Nevşehir'de haber takibi için İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan gazetecilere sürpriz yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Basın Birimi, kentteki gazetecilere düzenlenen bir operasyonda yakalanan zanlıların adliyeye sevk edileceği bilgisini paylaştı.

Zanlıların sevkini görüntülemek için emniyet binasının önünde bir araya gelen gazeteciler, görevlilerce içeri davet edildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Bayraktar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ramazan Sami Altınok, Asayiş Şube Müdürü Serdar Esin ve Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Ekşi gazetecileri karşılayarak günlerini kutladı.

Hazırlanan pastalar basın mensuplarının mumlara üflemesinin ardından kesilerek ikram edildi.

Gazeteciler, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu tarafından ağırlandı.

Loğoğlu, gazetecilerin fedakarlıkla çalışarak kamunun haber edinme hakkı çerçevesinde hizmet sunduğunu belirterek, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, gazetecilere sürpriz yaparak 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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