Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kayalar 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kayalar 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

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Nevşehir Göreme\'de peribacasından kopan kayalar 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
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Nevşehir Göreme'deki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde aşırı yağış nedeniyle bir peribacasından kopan kayalar 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken bölgede AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan bir peribacasında kopan kayaların düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nin giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçaları aşağı yuvarlandı. Bu sırada bölgedeki bulunan bazı kişiler, kayaların altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı kurtarılan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

VALİ KÖK: 2 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklı bir toprak kayması oldu. Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesi sonucu şu an itibarıyla 2 kişinin cenazesine ulaştık. 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Şu an acil tıbbi müdahale çalışması yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanları ve araç gereçleri ve personeliyle şu an olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen süreçte gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Olayın ardından Nevşehir Valiliği koordinasyonunda bölgede hızla bir kriz masası oluşturuldu. Ekiplerin göçük altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiNevşehirJandarmaGöremeTurizmGüncelAFADSon Dakika

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