Nevşehir Ürgüp\'te yaklaşık 4 metrelik su kuyusuna düşen 2 köpeği itfaiye kurtardı

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Şahinefendi köyünde hayvanlarını otlatan bir kişi, boş su kuyusundan köpek sesleri geldiğini duydu. Kuyuda 2 köpeğin mahsur kaldığını fark eden köylü, durumu Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan 2 köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu halat bağlanan köpekler, kuyudan çıkarıldı.