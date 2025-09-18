Nevşehir Valisi Fidan, Ürgüp\'te vatandaşlarla buluştu

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Fidan, ilçeye bağlı Cemil, Şahinefendi ve Taşkınpaşa köylerini ziyaret etti.

Programına şehit polis memuru Mustafa Aktaş'ın Taşkınpaşa köyündeki ailesini ziyaretle başlayan Fidan, daha sonra Taşkınpaşa Medresesi ve turizme kazandırılması planlanan tarihi Derviş Evi'nde incelemelerde bulundu.

Fidan, gazetecilere, bölgedeki tarihi yapıların restorasyonlarına önem verdiklerini belirtti.

Ecdattan kalan bu kıymetli eserlerin muhafaza edilmesi ve ziyarete açılmasının bölgenin zenginliklerinin turizme kazandırılması açısından bir değer olduğunu kaydeden Fidan, "Bu yadigarların gelecek nesillerimize aktarılması ve kültürel mirasın sürekliliği için çaba sarf ediyoruz. Çalışmaları başlatıp ziyarete açılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Buradan Cemil ve Şahinefendi köylerine geçen Fidan, köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.