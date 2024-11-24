Nevşehir Valisi Fidan ve Belediye Başkanı Arı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

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Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Fidan, mesajında, öğretmenliğin dünyadaki en onurlu mesleklerin başında geldiğini belirtti.

Yeni nesillere okuma ve yazmanın ötesinde insani, ahlaki ve vicdani duyguları öğreten tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Fidan, "Siz öğretmelerimizin, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızı yarınlara hazırlama yolunda özveriyle çalıştığınıza şahidiz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, büyük fedakarlıklarla çalışarak geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Rasim Arı da öğretmenlerin irfan ordusunun değerli neferleri olduğunu dile getirdi.

Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'sinin fedakarca görev yapan öğretmenlerin omuzları üzerinde yükseleceğini aktaran Arı, mesajında, "Bizler için öğrenmenin ve öğretmenlerin ayrı bir yeri, önemi bulunmaktadır. Büyük milletimizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi, her şartta ve koşulda yetiştirmeyi amaç edinerek milletimizin maddi ve manevi gelişmişlik düzeyini, varlık ve bekasını yükseltecek beşeri gücün en büyük mimarı, elleri öpülesi değerli öğretmenlerimizdir." ifadelerine yer verdi.