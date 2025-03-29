New Jersey'de Teravih Namazı İki Kez Kılındı - Son Dakika
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New Jersey'de Teravih Namazı İki Kez Kılındı

New Jersey İslam Merkezi'nde teravih namazları yoğun ilgi nedeniyle iki kez kılındı, bayram namazı üç kez yapılacak.

29.03.2025 14:56
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- ABD'deki İslam Merkezi'nde teravih namazı Ramazan boyu iki kez kılındı

Bayram namazı 3 kez kıldırılacak

NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletindeki İslam Merkezi'nde teravih namazı, yoğun katılım nedeniyle Ramazan ayı boyunca iki kez eda edildi. Yoğun ilginin beklendiği bayram namazının ise 3 kez kıldırılacağı öğrenildi.

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Passaic County'de bulunan İslam Merkezi, Ramazan ayında farklı milletlerden yüzlerce Müslümanı bir araya getirdi. Ramazan boyu teravih namazları olduğu yoğun katılım nedeniyle iki kez kılındı. Kapasitenin yetersiz kalması sonucu ilk teravih namazı yerel saatle 20.30'da başlarken, ikinci teravih namazı ise saat 22.00'de kılındı. Her iki vakitte de saflar tamamen doldu.

Polis güvenliği artırdı

Ramazan ayının başından bu yana yaşanan yoğunluk nedeniyle yerel emniyet güçleri de önlem aldı. İslam Merkezi'nin çevresinde güvenliği sağlamak üzere Passaic Polis Departmanı tarafından 6 polis memuru görevlendirildi. Polis ekipleri, ibadetlerin huzur içinde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla merkez çevresinde devriye gezdi.

Bayram namazı 3 kez kıldırılacak

İslam Merkezi'nde bayram namazı için de önlem alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre beklenen yoğun ilgi nedeniyle bayram namazı için 3 ayrı vakit belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel New Jersey'de Teravih Namazı İki Kez Kılındı - Son Dakika

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