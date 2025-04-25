New Jersey'de Yangın: 15 Bin Dönüm Kül Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New Jersey'de Yangın: 15 Bin Dönüm Kül Oldu

Geniş Video İzle

New Jersey'deki orman yangını 15 bin 250 dönümü etkiledi, 19 yaşında bir genç kundaklamadan tutuklandı.

25.04.2025 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD'de orman yangınında 15 bin 250 dönümlük alan kül oldu

19 yaşındaki genç kundaklama suçundan tutuklandı

NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde salı günü başlayan orman yangını, 15 bin 250 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangını kasıtlı olarak çıkardığı belirtilen 19 yaşındaki bir genç kundaklama suçundan tutuklandı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Greenwood Ormanı Yaban Hayatı Yönetim Alanı'nda başlayarak kasabalara yayılan yangına müdahale sürüyor. New Jersey İtfaiye Teşkilatı verilerine göre alevler şu ana kadar 15 bin 250 dönümlük küle çevirdi. Yangınla bağlantılı 19 yaşındaki Joseph Kling'in "kundaklama" suçundan tutuklandığı belirtildi. Ocean County Savcısı Bradley Billhimer düzenlediği basın toplantısında, "Kasıtlı olarak yangını çıkardığından eminiz" dedi.

"Son 20 yılın en büyüğü olabilir"

Yangın nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti. New Jersey Çevre Koruma Komiseri Shawn LaTourette önceki gün düzenlediği basın toplantısında, yangının eyalette son 20 yılda görülen en büyük orman yangını olabileceğini açıklamıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Orman Yangını, New Jersey, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel New Jersey'de Yangın: 15 Bin Dönüm Kül Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’ Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Benin’deki terör saldırısına kınama Dışişleri Bakanlığı'ndan Benin'deki terör saldırısına kınama
Fransa’da Gazze paylaşımı yapan François Burgat’a terör propagandası suçlaması Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

20:35
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
19:56
Naci Görür: İstanbul’da 7’den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
18:54
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep’te oynanacak
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak
18:53
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı’dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık
18:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Deprem Anı Kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Deprem Anı Kamerada
09:09
150 tondan fazla altın bulundu
150 tondan fazla altın bulundu
08:55
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
08:52
İstanbul’da bir artçı sarsıntı daha
İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
08:50
Altında sert düşüş başladı
Altında sert düşüş başladı
08:40
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
08:34
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
08:31
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt
08:06
Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
07:46
Tayland’da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Tayland'da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
07:33
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 21:04:15. #7.12#
SON DAKİKA: New Jersey'de Yangın: 15 Bin Dönüm Kül Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.