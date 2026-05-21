New Mexico'da Gizemli Madde 3 Can Aldı
New Mexico'da Gizemli Madde 3 Can Aldı

21.05.2026 01:19
New Mexico'da tanımlanamayan bir maddeye maruz kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastanede.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir evde "tanımlanamayan maddeye" maruz kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

New Mexico yetkilileri, ilk yardım ekibinin "aşırı doz madde kullanımı" şüphesiyle eyaletin Albuquerque kentindeki bir eve çağrıldığını belirtti.

Yetkililer, ekiplerin evdeki 4 kişinin "tanımlanamayan maddeye" maruziyeti sonucu baygın halde bulunduğunu ve bunlardan 3'ünün hayatını kaybettiğini, diğerinin ise tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

İlk yardım ekibinden 18 kişinin de müdahale sırasında bu maddeye maruz kalmalarının ardından mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler göstermeye başladığını belirten yetkililer, ekibin hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Yetkililer, ilk yardım ekibinin karantinaya alındığını ve gözetim altında tutulduğunu, 2 görevlinin durumunun ise ağır olduğunu ifade etti.

İtfaiyenin, ilgili maddeyi tespit etmek üzere olay yerinde inceleme çalışmalarına katıldığını dile getiren yetkililer, ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehdit eden bir durum olmadığını aktardı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Dünya, Çevre, Suç, Son Dakika

