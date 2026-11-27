ABD'nin New Mexico eyaletinde hamile bir mahkum, doktor kontrolünün ardından cezaevine dönerken cezaevi aracının kontrolünü ele geçirerek kaçtı.

BBC'nin haberine göre, 26 yaşındaki Rebecca Taylor, hamileliği nedeniyle götürüldüğü doktor randevusundan cezaevi aracıyla dönerken görevlilerin yemek almak için durduğu sırada aracın kontrolünü ele geçirdi.

New Mexico Ceza İnfaz Kurumu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aracın ve mahkum tulumunun daha sonra ele geçirildiğini ancak Taylor'ın hala "kaçak" olduğunu bildirdi.

Açıklamada, Taylor'ın çok sayıda hırsızlık ve haneye tecavüz suçlamasıyla cezaevine girdiği belirtilerek, bulunması için geniş çaplı arama başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan yerel basında, Taylor'ın hamileliğinin ileri aşamada olması nedeniyle araçta kelepçeli olmadığı bilgisine yer verildi.