New Orleans'ta Araçlı Saldırı ve Patlayıcı Düzenekler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New Orleans'ta Araçlı Saldırı ve Patlayıcı Düzenekler

New Orleans'ta Shamsud Din Jabbar, uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirerek saldırı gerçekleştirdi.

04.01.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçla saldırı gerçekleştiren ABD vatandaşının Bourbon Caddesi'ndeki iki noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek yerleştirdiği belirtildi.

NBC News'un haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), saldırı hakkında ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırgan Shamsud Din Jabbar'ın Bourbon Caddesi'ndeki iki noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek bıraktığı aktarıldı.

FBI, Jabbar'ın aracından iki silah ile söz konusu patlayıcı düzeneklerini aktifleştiren uzaktan kumandanın ele geçirildiğini açıkladı.

Düzeneklerin çok nadir görülen bir bileşen içerdiği kaydedilen açıklamada, bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayıcıların infilak etmediği aktarıldı.

FBI ve ATF, söz konusu bileşiğin nasıl üretildiğinin tespiti için başlatılan soruşturmaları sürdürüyor.

Jabbar'ın evinde, bomba yapımında kullanılan malzeme bulundu

ABD'de Polis, Jabbar'ın Texas eyaletinin Houston bölgesinde bulunan evinde arama yaptı.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) konuşan emniyet yetkilileri, Jabbar'ın evinde bomba yapımında kullanıldığından şüphelenilen malzeme bulunduğunu bildirdi.

FBI soruşturmasında, Jabbar'ın saldırıda kullandığı aracı 14 Kasım'da kiraladığı ve saldırıyı planlamak için altı haftadan fazla süre harcamış olabileceği ifade edildi.

ABD, yeni yıla saldırılarla girdi

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve 35 kişi yaralanmıştı.

Amerikalı yetkililer, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı eski asker olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

New Orleans, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel New Orleans'ta Araçlı Saldırı ve Patlayıcı Düzenekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
20:54 Vedat Milor, Kent Lokantası’nda yediği yemeği değerlendirdi Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’yi şu andaki hale getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik
19:20 Kassam Tugayları, Gazze’deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
02:06 Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
01:47 Kayseri’de pencereden ateş açan şahsın 29 suç kaydı bulundu Kayseri'de pencereden ateş açan şahsın 29 suç kaydı bulundu
01:47 New York Mahkemesi Yargıcı, ’Sus payı’ davasında Trump’a vereceği cezayı açıkladı New York Mahkemesi Yargıcı, 'Sus payı' davasında Trump'a vereceği cezayı açıkladı
01:24 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 22:22:40. #1.12#
SON DAKİKA: New Orleans'ta Araçlı Saldırı ve Patlayıcı Düzenekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.