New Orleans'ta İkinci Dünya Savaşı gazileriyle yapay zeka avatarlarıyla sohbet etme imkanı

NEW ABD'nin New Orleans şehrindeki, İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nde bugün açılacak sergide ziyaretçiler, gazilerin yapay zekayla oluşturulan avatarlarıyla sohbet etme imkanı bulacak.
Cepheden Sesler (Voice From the Front) adlı sergide ziyaretçiler, İkinci Dünya Savaşı gazilerinin avatarlarıyla sanal ortamda konuşabilecek.
Katılımcılar, konsol yardımıyla konuşmak istedikleri gazinin avatarını seçip ona istedikleri soruları sorabilecek.
Hazırlanması 4 yıl süren projede, yapay zekanın eğitimi için gazilerle yapılan onlarca röportaj ve yüzlerce soru kullanıldı.
New Orleans İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nin Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Peter Crean, yapay zekanın sorulan soruları analiz ederek gazilerin daha önceki verdikleri cevaplar arasında soruya en uygun cevabı bulabildiğini ve ziyaretçilere bu cevabı sunduğunu açıkladı.
Hayatını kaybeden gazilerin deneyimlerinin kaybolduğuna dikkati çeken Crean, ABD halkının gazilerle bire bir iletişim kurma olanağının da her geçen gün azaldığını kaydetti.
Projede avatarları olan gazilerden bazılarının, serginin açılışına katılması bekleniyor.
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