New Orleans'ta Saldırı: Ölü Sayısı 15'e Yükseldi - Son Dakika
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New Orleans'ta Saldırı: Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

New Orleans\'ta Saldırı: Ölü Sayısı 15\'e Yükseldi

New Orleans'ta bir araçlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e ulaştı, 35 kişi yaralandı.

02.01.2025 03:16
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NEW ABD'nin New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, daha önce 10 kişinin öldüğü açıklanan saldırıdaki rakamlarla ilgili güncelleme yaptı.

McKenna, yazılı açıklamasında, Bourbon Caddesi üzerindeki saldırıda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını belirterek, "Yaşanan trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Kurbanlarla ilgili otopsilerin tamamlanmasının birkaç günü bulabileceğini ifade eden McKenna, otopsiler tamamlanıp yakınlarıyla görüşüldükten sonra hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanacağını kaydetti.

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürülmüştü.

ABD'li yetkililer, daha sonra saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında ABD vatandaşı ve eski bir asker olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New Orleans'ta Saldırı: Ölü Sayısı 15'e Yükseldi - Son Dakika

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