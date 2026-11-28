New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, geçen hafta oynadığı bir futbol maçında sağ aşil tendonunun yırtılması nedeniyle ameliyat edildi.

New York Belediyesi Basın Sözcüsü Joe Calvello, yaptığı açıklamada, Mamdani'nin futbol maçında sağ aşil tendonunun yırtılması sebebiyle bir ameliyat geçirdiğini bildirdi.

Ameliyatın yaklaşık 70 dakika sürdüğünü kaydeden Calvello, Mamdani'nin belediye başkanlığına ait Gracie Mansion konutunda dinlendiğini belirtti.

Calvello, "Belediye başkanının tamamen iyileşmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Sıkı bir futbolsever olduğu bilinen Mamdani, 19 Kasım'da kendi medya ekibiyle belediye binasında çalışan basın mensupları arasında düzenlenen dostluk maçında oynamıştı.

Karşılaşmada Mamdani'nin sağ Aşil tendonunun yırtıldığı saptanmıştı.

Mamdani 19 Kasım'dan beri belediye ve şahsi işlerini yürütürken tıbbi bir bot ve koltuk değnekleri kullanıyordu.