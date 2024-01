New York Belediye Başkanı, Teksas Valisini Düzensiz Göçmenleri Kaos Yaratmakla Suçladı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, sınırdan geçen düzensiz göçmenleri otobüslerle Demokrat yönetimlerin olduğu şehirlere gönderen Teksas'ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott'u "kaos yaratmakla" suçladı.

Adams, düzenlediği basın toplantısında, New York şehrine gönderilen düzensiz göçmenler sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetçi Vali Abbott'u düzensiz göçmenleri "pervasızca ve umursamaz bir şekilde piyon olarak kullanmakla" suçlayan Adams, "Sadece ortalığı karıştırmak isteyen bir kişiyle karşı karşıyayız, bunun bu soruna dikkat çekmekle alakası yok." dedi.

Adams, Abbott'un düzensiz göçmenleri otobüslerle başka şehirlere göndermesindeki amacının "kaos yaratmak" olduğunu savunarak, "Bu sadece bu bölgede değil, ülkenin diğer yerlerinde de insanları kullanmanın, belediyeleri sekteye uğratmanın kötü amaçlı bir yoludur." diye konuştu.

New York'a otobüslerle düzensiz göçmen gönderilmesine duyarsız kalmayacaklarını belirten Adams, bunun önlenmesi için bütün hukuki yetki ve insan kaynaklarını kullanacaklarını vurguladı

Adams, "Bu mücadeleyi kazanacağız, çünkü insanlara, insani olmayan bir şekilde muamele edilmesine karşı çıkan doğru taraftayız. Ülkemiz her zaman göçmen ülkesi oldu ancak kanun ve düzenlemelerle." ifadesini kullandı.

Toplantıda söz alan, Adams'ın başdanışmanlarından Lisa Zornberg ise geçen hafta belediye tarafından yayınlanan "şehir dışından düzensiz göçmen taşıyan otobüs firmalarının, 32 saat önceden yolcuları konusunda bildirimde bulunma" idari emrine Teksas'tan gelen tek bir otobüsün bile uymadığını belirtti.

Zornberg, genelgeden sonra otobüslerin düzensiz göçmenleri New Jersey'nin değişik terminallerine bıraktığına dikkati çekerek, "Burada, bu idari emirden kaçmak için Teksas eyaleti yöneticileri tarafından yönlendirilen bir strateji var." şeklinde konuştu.

New York Belediye Başkanı Adams, 27 Aralık'ta, düzensiz göçmen taşıyan otobüslerin şehre varıştan en az 32 saat önce bildirimde bulunmalarını zorunlu kılan idari emir yayımlamıştı ancak özellikle Teksas ve Louisana'dan gelen bazı otobüslerin, genelgeden kaçmak için düzensiz göçmenleri New Jersey'deki terminallere bıraktığı, göçmenlerin oralardan yerel toplu ulaşım araçları ile New York'a geçtiği haberlere yansımıştı.

Göçmen karşıtı Cumhuriyetçi Teksas ve Louisiana Valileri, Nisan 2022'den bu yana 90 binden fazla düzensiz göçmeni Washington, New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia ve Denver gibi Demokratlar tarafından yönetilen şehirlere otobüslerle göndermeye devam ediyor.

ABD'ye giren yasa dışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen duruşma tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas, Florida ve Louisiana gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle düzensiz göçmenlerin bir kısmını, New York, Massachusetts ve Illinois gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörler, Meksika sınırından gelen düzensiz göçmenlerin ülke güvenliğini tehdit ettiği, bu konuda daha fazla kısıtlamaya gidilmesi gerektiği iddiasıyla ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetinin sınır politikalarını eleştiriyor.