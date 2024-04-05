New York Belediyesi, Müslüman kadınlara 17,5 milyon dolar ödeyecek

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NEW New York belediyesi, polis merkezinde sabıka kaydı fotoğrafı için başları zorla açtırılan Müslüman kadınların açtığı davada, mağdurlara toplamda 17,5 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

New York Times'ın haberine göre, New York Belediyesi Halkla İlişkiler Direktörü Nicholas Paolucci, 2018'de Jamilla Clark ve Arwa Aziz'in açtığı dava kapsamında, şehir polisinin başörtülerini zorla açtırarak sabıka fotoğrafı çekilen Müslüman kadınlara 17,5 milyon dolar ödemek için anlaşmaya vardığını belirtti.

Paolucci, anlaşmanın, şehrin hukuk departmanının dini inançlara duyduğu saygı ile kolluk kuvvetlerinin uygulamalarını dengeleyeceğini, kararın "tüm tarafların çıkarına" olduğunu ifade etti.

Anlaşma, başörtüsü mağdurları için açılan bir internet sayfasında da duyurulurken, 16 Mart 2014 ile 23 Ağustos 2021 arasında söz konusu uygulamaya maruz kalan binlerce Müslüman kadının, idari ve hukuki masraflar çıktıktan sonra kalacak 13 milyon dolardan fazla parayı paylaşacağı kaydedildi.

Mahkeme belgelerinde, 2017 yılında Manhattan'da düşük dereceli bir suçtan gözaltına alınan Clark'ın, omuzlarında başörtüsüyle, New York Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulurken "ağladığı ve başörtüsünü tekrar takmak için yalvardığı" ancak talebinin kabul edilmediği bilgileri yer aldı.

New York'ta, 2016 yılında dini nedenlerden dolayı sakal bırakan veya türban takan memurların bu şekilde çalışmalarına izin verilmişti.

New York Belediyesi 2018 yılındaki başka bir davada, sabıka fotoğrafları için başörtülerini çıkarmaya zorlanan ve dini haklarının ihlal edildiğini söyleyen üç Müslüman kadınla 60 bin dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.

Dava sonrasında New York Polis Departmanı (NYPD), 2020 yılında politikasını değiştirerek dindar kişilerin başörtüsüyle fotoğraflanmasına, örtü yüzlerini kapatmadığı sürece, izin verecek şekilde değiştirmişti.