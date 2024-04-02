New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1 azalarak 39.170,24 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,72 azalışla 5.205,81 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kayıpla 16.240,45 puana geriledi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmeye daha geç başlayabileceğine dair endişelerle pay piyasalarında negatif seyir izlendi.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de fabrika siparişleri şubatta yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.
Ülkedeki açık iş sayısı da şubatta, bir önceki aya kıyasla 8 bin artarak 8 milyon 756 bine yükseldi.
ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 4,4'ün üzerine çıkarak kasımdan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, daha sonra yüzde 3,36 seviyesinde dengelendi.
Bitcoin'in fiyatı da Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle 65 bin doların altına düştü. Bitcoin'in fiyatının gerilemesiyle kripto para ile ilişkili hisselerdeki değer kaybı da dikkati çekti. Coinbase'in hisse fiyatı yüzde 2,5 azaldı.
Ham petrol fiyatları da ekimden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Phillips 66, ExxonMobil, Pioneer Natural Resources, ConocoPhlips ve Occidental gibi enerji şirketlerinin hisseleri yüzde 1,5 ila yüzde 4 arasında değer kazandı.
ABD hükümetinin Medicare Advantage planına yapılan ödemeler için artış oranını duyurması sonrasında sağlık sigorta şirketlerindeki kayıplar da öne çıktı. UnitedHealth hisseleri yüzde 6, CVS Health hisseleri yüzde 7 ve Humana hisseleri yüzde 13 civarında değer kaybetti.
İlk çeyrekteki otomobil teslimatları 2020'den bu yana ilk kez yıllık bazda düşen Tesla'nın hisseleri de yüzde 5'e yakın geriledi.
Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, halen Bankanın bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürebileceğini beklediğini söyledi.
Daha önce yüzde 2,5 olan uzun vadede faiz oranını artık yüzde 3 olarak gördüğünü belirten Mester, istihdam artışında yavaşlama ve işsizlik oranında hafif artış beklediğini kaydetti.
Mester, para politikası toplantısı için ön yargıda bulunmayacağını ancak haziranda faiz indirimi ihtimalini de masadan kaldırmadığını vurguladı.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de bu yıl 3 faiz indirimine gidilmesinin makul bir temel olduğunu anlattı.
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