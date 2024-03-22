New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,77 azalışla 39.475,90 puana düştü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalarak 5.234,18 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kazançla 16.428,82 puana yükseldi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğine dair devam eden iyimserlikle dün rekor seviyelere çıkan endekslerde, haftanın son işlem gününde karışık seyir izlendi.
Dün New York borsasındaki ilk işlem gününe yüzde 48 kazançla güçlü bir başlangıç yapan Amerikan sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit'in hisseleri bugün ise yaklaşık yüzde 9 düştü.
Tesla'nın hisseleri, satış büyümesinin yavaşlaması nedeniyle Çin'deki elektrikli araç üretimini azalttığına dair haberler sonrasında yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.
???????Dün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar açıklayan ABD'li kargo ve lojistik şirketi FedEx'in hisseleri, yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.
Kanada merkezli spor giyim şirketi Lululemon'un hisseleri ise Kuzey Amerika'daki büyüme yavaşladığı için zayıf görünüm tahmini nedeniyle yüzde 16'ya yakın değer kaybetti.
ABD'li spor ürünleri şirketi Nike'ın hisseleri de Çin'de satışların yavaşlaması ve zayıf görünüm bildirmesi nedeniyle yaklaşık yüzde 7 geriledi.
Öte yandan, Nasdaq borsasında işlem gören Digital World Acquisition'ın yönetim kurulu, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group ile birleşme anlaşmasını onayladı. Böylelikle kaynak arayışında olan Trump'ın, sosyal medya platformu "Truth Social"ın halka arz edilmesinin önü açılırken, Digital World Acquisition'ın hisseleri bugün yaklaşık yüzde 14 düşüş kaydetti.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan'ın golünü Dominik Szoboszlai penaltıdan attı.
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan ağır hasarlı bir binanın 1. katından düşen M.K. isimli şahıs yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.
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