ABD'nin New York eyaletinde bir sürücünün, Manhattan'daki "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları sırasında kalabalığın üstüne kamyonetini sürmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
New York Polis Departmanı Şefi Jeffrey Maddrey, düzenlediği basın toplantısında, sürücünün yerel saatle 21.00 civarı aracını kaldırıma doğru sürmesi sonucu 2 kişinin ölümüne sebep olduğunu belirtti.
Kazanın bir terör olayı olmadığı düşünüldüğünü aktaran Maddrey, sürücünün alkollü olma ihtimalinin test edildiğini bildirdi.
New York City İtfaiye Departmanı Şef Yardımcısı Michael Meyers, yaralanan 9 kişiden 4'ünün durumunun kritik olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › New York'ta Bağımsızlık Günü Kutlamalarında Kamyonet Saldırısı: 2 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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