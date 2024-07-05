New York'ta Bağımsızlık Günü Kutlamalarında Kamyonet Saldırısı: 2 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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New York'ta Bağımsızlık Günü Kutlamalarında Kamyonet Saldırısı: 2 Ölü, 9 Yaralı

ABD'nin New York eyaletinde bir sürücünün, Manhattan'daki '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' kutlamaları sırasında kalabalığın üstüne kamyonetini sürmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Sürücünün alkollü olup olmadığı test edilirken, kazanın bir terör olayı olmadığı düşünülüyor. Yaralanan 9 kişiden 4'ünün durumu kritik.

05.07.2024 10:01
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ABD'nin New York eyaletinde bir sürücünün, Manhattan'daki "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları sırasında kalabalığın üstüne kamyonetini sürmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

New York Polis Departmanı Şefi Jeffrey Maddrey, düzenlediği basın toplantısında, sürücünün yerel saatle 21.00 civarı aracını kaldırıma doğru sürmesi sonucu 2 kişinin ölümüne sebep olduğunu belirtti.

Kazanın bir terör olayı olmadığı düşünüldüğünü aktaran Maddrey, sürücünün alkollü olma ihtimalinin test edildiğini bildirdi.

New York City İtfaiye Departmanı Şef Yardımcısı Michael Meyers, yaralanan 9 kişiden 4'ünün durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York'ta Bağımsızlık Günü Kutlamalarında Kamyonet Saldırısı: 2 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: New York'ta Bağımsızlık Günü Kutlamalarında Kamyonet Saldırısı: 2 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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