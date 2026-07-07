New York'ta Bina Tehlikesi: Uzak Durun! - Son Dakika
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New York'ta Bina Tehlikesi: Uzak Durun!

07.07.2026 21:03
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New York'ta bükülen kolonlar nedeniyle tehlike altındaki bina çevresi kapatıldı. Güvenlik önlemleri alınıyor.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentte bir binanın kolonlarındaki bükülme nedeniyle durumun "son derece ciddi" olduğunu belirterek, New Yorklulara binadan uzak durmaları çağrısı yaptı. Ayrıca, yıkılma tehlikesi nedeniyle bina çevresindeki yollar kapatıldı.

Mamdani, Manhattan'da 42. Cadde'de bulunan ve çelik konstrüksiyon yapıya sahip 37 katlı binada yapısal sorun tespit edildiğini bildirdi.

Binanın 21. katında iki taşıyıcı çelik kolonun büküldüğü ve ayrıca çok sayıda çatlak ile zeminlerde sarkma tespit edildiği bilgisini paylaşan Mamdani, binanın istikrarsız durumda olduğunu ifade etti.

Mamdani, olay yerine hızla ulaşan ilk müdahale ekiplerine teşekkür ederek, şu ana kadar herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve binada çalışanların iyi olduğunu söyledi.

Ofis binasından konut binasına dönüştürülüyordu

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, söz konusu bina daha önce ticari ofisler için kullanılıyordu ve bir süre önce konut binasına dönüştürülmesi için burada yenileme çalışmaları başladı.

New York Binalar Departmanı (DOB), dönüşüm projesinin yaklaşık iki yıldır plan incelemesinden geçtiğini ancak şu anda yapısal sorun nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, binanın mevcut durumda 37 katlı olduğunu, yapıya ayrıca üst bölümde ek kat çalışmaları yapıldığını aktardı.

Kısmi çökme riski sürüyor

New York İtfaiye Departmanı (FDNY) yetkilileri, olay yerine sabah saatlerinde gelen ekiplerin binayı değerlendirdiğini ve yapının hareket etmeye devam ettiğini tespit etti.

Bir FDNY yetkilisi, binanın çelik karkas sistemine sahip olması nedeniyle olası bir çöküşün tüm binayı kapsayan bir yıkımdan ziyade bölgesel bir çökme şeklinde gerçekleşebileceğini, ancak hareketliliğin devam etmesinin ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Yetkililer, yapının güvenli hale getirilmesi için acil destek kirişleri ve kolonları kullanılarak yükün dağıtılması planı üzerinde çalışıldığını belirtti.

150 itfaiye ve acil sağlık personeli görevde

FDNY, yerel saatle sabah 07.57'de 235 Doğu ile 42. cadde kesişimindeki binanın üst katlarından tuğla düştüğü yönünde ihbar aldıklarını belirtti.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin yaptığı değerlendirme sonucunda binanın ve çevresindeki alanların tahliye edildiğini açıklayan yetkililer, bölgede 150 itfaiye ve acil sağlık personeli ile 50'den fazla ekip aracının görev yaptığını bildirdi.

New York Polis Departmanı (NYPD), 40. ve 45. caddeler ile onları dik kesen 1. cadde ve 3. cadde arasındaki bölgeyi güvenlik alanı ilan ederek yaya ve araç trafiğine kapattı.

Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki 7 binanın da tahliye edildiğini ve bölge sakinlerinden alan güvenli ilan edilene kadar uzak durmalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York'ta Bina Tehlikesi: Uzak Durun! - Son Dakika

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