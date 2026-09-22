New York'ta Cassis ve Erakçi Orta Doğu gerilimini derin endişeyle değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York'ta Cassis ve Erakçi Orta Doğu gerilimini derin endişeyle değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, New York'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü. Cassis, tırmanan gerilimden derin endişe duyduklarını, diplomatik kanalları açık tutup müzakereye dayalı çözümü öncelediklerini belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, tırmanan gerilimden ve bunun barış ile güvenlik üzerindeki etkilerinden derin endişe duyduklarını bildirdi.

Cassis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için geldikleri ABD'nin New York kentinde Erakçi ile yaptığı görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İranlı mevkidaşı Erakçi ile New York'ta bir araya geldiklerini aktaran Cassis, "Orta Doğu'daki jeopolitik dengeyi ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İsviçre, tırmanan gerilimden ve bunların barış ile güvenlik üzerindeki etkilerinden derin endişe duyuyor. Bölgenin istikrarı, bizim de istikrarımızdır." ifadelerini kullandı.

Cassis, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek, diplomatik kanalları açık tutmak ve müzakereye dayalı bir çözüm için çalışmayı öncelediklerini vurguladı.

Bakan Cassis, "İsviçre, yarar sağlayacak her türlü durumda iyi niyetli girişimlerde bulunmaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Dış PolitikaOrta DoğuPolitikaNew YorkİsviçreGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen’deki Husilere hava saldırısını bekletti Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen'deki Husilere hava saldırısını bekletti
Ağaç A.Ş.’deki rüşvet iddiaları mahkemede: İş insanı Tamer Gümüş 30 bin Euro’yu anlattı Ağaç A.Ş.'deki rüşvet iddiaları mahkemede: İş insanı Tamer Gümüş 30 bin Euro'yu anlattı
“Gizli bölme“ daha fazla gizleyemedi 7 aydır aranan kadın yakalandı "Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu 8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu
Tottenham, Icardi için kararını verdi Tottenham, Icardi için kararını verdi
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
20:21
Sudan ucuz Süper Lig’i kasıp kavuran Orban’ın bonservisi ortaya çıktı
Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı
19:35
Enver Altaylı’dan savcıya skandal tehdit Soruşturma başlatıldı
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 21:03:27. #.0.3#
SON DAKİKA: New York'ta Cassis ve Erakçi Orta Doğu gerilimini derin endişeyle değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement