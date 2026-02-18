New York'ta Emlak Vergisi Artışı Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York'ta Emlak Vergisi Artışı Gündemde

18.02.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Mamdani, açık için emlak vergilerini artırmayı 'son çare' olarak düşünüyor.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, varlıklı kesime yönelik gelir vergisi artışı konusunda Vali Kathy Hochul'u ikna edememesi halinde, kentin bütçe açığını kapatmak amacıyla emlak vergilerini artırmayı "son çare" olarak gündeme getireceğini açıkladı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Mamdani, bütçe açığının iki yıl içinde 5,4 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Mamdani, Vali Hochul'u gelir vergisinin artırılması konusunda ikna edememesi durumunda, emlak vergisi oranlarında yüzde 9,5'lik artışa gidilmesi yönünde adım atacağını belirtti.

Bu önerinin yalnızca zenginleri değil çalışan ve orta sınıf New Yorkluları da vergi ödemeye zorlayacağına dikkati çeken Mamdani, bunun ilk tercihi olmadığını vurguladı.

Mamdani, New York belediye başkanlarının, vali ve eyalet meclisinin onayı olmadan vergi artırma yetkisinin sınırlı olduğunu hatırlatarak, iki yıl içinde 5,4 milyar dolara ulaşması öngörülen bütçe açığını kapatmanın başka yolu olmadığına dikkati çekti.

Gelir vergisi artışı yolunun izlenmemesi durumunda emlak vergilerini artırmaya ve rezervleri kullanmaya mecbur kalacaklarını belirten Mamdani, bu ikinci yolun "acı verici" olduğunu, bundan kaçınmak için eyalet yönetimiyle çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Hochul ve Mamdani

NYT haberinde, son haftalarda Mamdani'nin, yeniden seçime hazırlanan ve iş dünyasına yakın bir Demokrat olan Hochul ile ilişkilerini bozmamaya özen gösterdiği belirtildi. Habere göre, ideolojik farklılıklarına rağmen iki isim arasında ittifak olduğu görüldü.

Mamdani kısa süre önce Hochul'u yeniden seçilmesi için desteklemiş ve "Zenginlere Vergi" mitingine katılmama eğiliminde olduğunu söylemişti.

Vali Hochul da mali zorlukların giderilmesine yardımcı olmak amacıyla işletme giderleri için kente iki yıllığına ek 1,5 milyar dolar tahsis edeceğini belirtmişti.

Mamdani ise kentin, önceki dönemki "kötü yönetimin" ardından sorumlu ve işbirliğine dayalı bir liderliği hak ettiğine dikkati çekerek, "Bu kritik dönemde bütçe konusunda kaydedilen ilerleme ve Vali Hochul'un işbirliği beni memnun ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, New York, Ekonomi, Finans, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Emlak Vergisi Artışı Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:37:39. #7.11#
SON DAKİKA: New York'ta Emlak Vergisi Artışı Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.