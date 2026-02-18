New York'ta Emlak Vergisi Artışı Gündemde

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, varlıklı kesime yönelik gelir vergisi artışı konusunda Vali Kathy Hochul'u ikna edememesi halinde, kentin bütçe açığını kapatmak amacıyla emlak vergilerini artırmayı "son çare" olarak gündeme getireceğini açıkladı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Mamdani, bütçe açığının iki yıl içinde 5,4 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Mamdani, Vali Hochul'u gelir vergisinin artırılması konusunda ikna edememesi durumunda, emlak vergisi oranlarında yüzde 9,5'lik artışa gidilmesi yönünde adım atacağını belirtti.

Bu önerinin yalnızca zenginleri değil çalışan ve orta sınıf New Yorkluları da vergi ödemeye zorlayacağına dikkati çeken Mamdani, bunun ilk tercihi olmadığını vurguladı.

Mamdani, New York belediye başkanlarının, vali ve eyalet meclisinin onayı olmadan vergi artırma yetkisinin sınırlı olduğunu hatırlatarak, iki yıl içinde 5,4 milyar dolara ulaşması öngörülen bütçe açığını kapatmanın başka yolu olmadığına dikkati çekti.

Gelir vergisi artışı yolunun izlenmemesi durumunda emlak vergilerini artırmaya ve rezervleri kullanmaya mecbur kalacaklarını belirten Mamdani, bu ikinci yolun "acı verici" olduğunu, bundan kaçınmak için eyalet yönetimiyle çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Hochul ve Mamdani

NYT haberinde, son haftalarda Mamdani'nin, yeniden seçime hazırlanan ve iş dünyasına yakın bir Demokrat olan Hochul ile ilişkilerini bozmamaya özen gösterdiği belirtildi. Habere göre, ideolojik farklılıklarına rağmen iki isim arasında ittifak olduğu görüldü.

Mamdani kısa süre önce Hochul'u yeniden seçilmesi için desteklemiş ve "Zenginlere Vergi" mitingine katılmama eğiliminde olduğunu söylemişti.

Vali Hochul da mali zorlukların giderilmesine yardımcı olmak amacıyla işletme giderleri için kente iki yıllığına ek 1,5 milyar dolar tahsis edeceğini belirtmişti.

Mamdani ise kentin, önceki dönemki "kötü yönetimin" ardından sorumlu ve işbirliğine dayalı bir liderliği hak ettiğine dikkati çekerek, "Bu kritik dönemde bütçe konusunda kaydedilen ilerleme ve Vali Hochul'un işbirliği beni memnun ediyor." ifadesini kullanmıştı.