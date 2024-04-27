New York'ta Filistin Destekçisi Gösterilere İşçi Grupları ve Aktivistler de Katıldı - Son Dakika
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New York'ta Filistin Destekçisi Gösterilere İşçi Grupları ve Aktivistler de Katıldı

New York\'ta Filistin Destekçisi Gösterilere İşçi Grupları ve Aktivistler de Katıldı

ABD'nin New York kentindeki City College üniversitesinde düzenlenen Filistin destekçisi protestolara ikinci gününde işçi grupları ve sivil aktivistler de katıldı. City College öğrencilerinin kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, öğrencilerin protestosunun sokağa taşınması anlamında önemli bir adım oldu. Protestolara Ortodoks Yahudi cemaati üyeleri de destek verirken, gösterilerin geniş çaplı bir sokak hareketine dönüşme ihtimali güçleniyor. Protestoların devam ettiği sırada bir karşıt protestocu tarafından provoke edilmeye çalışılan kamp, Filistinli gençler tarafından savunuldu. Columbia Üniversitesi'ndeki protesto grubu adına konuşan bir temsilci, üniversite kampüslerinde hiç olmadığı kadar güçlü olduklarını ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

27.04.2024 04:13
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NEW ABD'nin New York kentinde, Filistin destekçisi gösterilere yeni katılan The City College of New York (City College) isimli üniversitedeki protestolara, ikinci gününde şehirdeki· bazı işçi grupları ve sivil aktivistler de katıldı.

Manhattan'daki City College kampüsünde iki gündür devam eden Filistin destekçisi protestolarda ilk kez, kendilerini "New York Workers" olarak adlandıran işçiler ve bazı aktivistler de yer aldı.

City College öğrencilerinin okul kampüsünde kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, bu yönüyle, bir üniversitedeki öğrencilerin yaptığı protestonun sokağa taşıp halkla birleşmesi anlamında ilk· teşkil etti·.

Üniversite kampüsünde, dayanışma kampının kurulduğu parkta Müslüman gençler, Cuma namazını birlikte kılarken, destek veren diğer protestocular ise, saygı gereği namaz esnasında protestolarına ara verdi.

New York'ta yaşayan Ortodoks Yahudi cemaatinin bazı üyeleri de ellerinde İsrail ve Siyonizm karşıtı pankartlarla katıldıkları protestoda, "Filistin'in haklı davasının yanında olduklarını" açıkça belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 6. ayını doldurmasına rağmen hala sonlandırılmaması sonrasında, protestoların, ABD'de üniversitelerden başlayarak yeniden ivme kazanması, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, bazı STK ve işçi sendikaların da devreye girmesiyle, "Siyahi Hayatlar Önemlidir" benzeri, geniş çaplı bir sokak hareketine dönüşe ihtimalini güçlendiriyor.

Barışçıl gösteri karşıt protestocu tarafından provoke edilmeye çalışıldı

City College'daki Gazze Dayanışma Kampı, 2. gününde, barışçıl gösterinin yapıldığı kampüs bahçesine girmeye çalışan bir karşıt protestocu tarafından provoke edilmeye çalışıldı.

Agresif hareketler sergileyen şüpheli bir şahıs, kamptaki öğrencileri, sert suçlamalarla tahrik etmeye çalıştığı esnada, Filistinli gençler tarafından engellendi.

Filistinli gençler, İsrailli olduğunu söylediği provokatörü iterek alanın dışına çıkarırken, hakaret ve tehditler savuran şüpheli, New York polisi tarafından gözaltına alındı.

Şahsın polis aracına binerken "Biz artık Amerikalı olmaktan çıktık." dediği duyuldu.

"Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz"

Kampüslerdeki protestoların başlangıç merkezi olan Columbia Üniversitesindeki protesto grubu adına, City College'daki Gazze Dayanışma Kampı'nda konuşan bir temsilci, üniversite kampüslerinde hiç olmadığı kadar güçlü olduklarını, talepleri karşılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Ayrıca, göstericilerin haberleştiği bir WhatsApp grubunda, City College yönetiminin Filistin destekçisi göstericilerin öğrenci temsilci grubuyla "pazarlık için masaya oturmayı kabul ettiğini", bunun kendileri için "büyük bir zafer anlamına geldiğini" belirten ifadeler paylaşıldı.

Öte yandan, New York'taki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, New Yorklu Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, üniversitenin kampüsündeki dayanışma kampına gelerek destek sözü verdi.

Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da, dün Columbia'daki Gazze Dayanışma Kampını ziyaret ederek,Filistin destekçilerinin yanında poz vermişti.

ABD'nin dört bir tarafındaki üniversitelere yayılan Filistin destekçisi protestolara, birçok öğretim görevlisi, profesör ve bazı siyasetçilerin destek vermesi, üniversite yönetimlerinin bu gösterileri sonlandırmasını zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York'ta Filistin Destekçisi Gösterilere İşçi Grupları ve Aktivistler de Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: New York'ta Filistin Destekçisi Gösterilere İşçi Grupları ve Aktivistler de Katıldı - Son Dakika
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