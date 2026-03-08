New York'ta Müslüman Karşıtı Gösteri Üzerine Yorumlar - Son Dakika
New York'ta Müslüman Karşıtı Gösteri Üzerine Yorumlar

08.03.2026 23:14
Belediye Başkanı Mamdani, nefretin New York'ta yeri olmadığını vurguladı ve olayları kınadı.

NEW New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, dün Belediye konutu önünde düzenlenen Müslüman karşıtı gösteride çıkan olaylara ilişkin "nefretin New York şehrinde yeri olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Zohran Mamdani, ABD Merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Dün, beyaz üstünlükçü Jake Lang, Gracie Mansion önünde ırkçılık ve bağnazlığa dayalı bir protesto düzenledi. Bu tür nefretin New York şehrinde yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Protesto sırasında şiddet kullanılmasına ve patlayıcı bir madde atılmasına da değinen Mamdani "Patlayıcı bir cihaz kullanarak başkalarına zarar verme girişimi sadece suç değil, aynı zamanda kınanması gereken bir eylemdir." dedi.

Mamdani, durumu yakından takip ettiklerini belirterek, olaylar sırasında New Yorkluların güvenliğini sağlamak için hızla harekete geçen New York Departmanı polislerine de (NYPD) teşekkür etti.

"Ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek el yapımı patlayıcı cihaz"

NYPD Komiseri Jessica Tisch da, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, NYPD bomba imha ekibinin, dün protestoda ateşlenip kullanılan cihaz üzerinde ön analiz yaptığını ve bunun "ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek, el yapımı bir patlayıcı cihaz" olduğu sonucuna vardığını açıkladı.

Tisch, cihaz üzerinde daha detaylı analizlerin yapılacağını belirterek, olayla bağlantılı Emir Balat ve İbrahim Kayumi adlı kişilerin gözaltında tutulduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Daha önce Müslüman toplumunun yaşadığı bölgelerde Kur'an-ı Kerim yakma girişimiyle gündeme gelen Jake Lang isimli kişi, dün etrafındaki küçük bir grup ile birlikte, New York Belediye Başkanlığı konutu önünde gösteri düzenlemek istemişti.

Lang ve etrafındakilere, civarda toplanan karşı bir grup tepki göstermiş, çıkan arbede sırasında bir kişinin patlayıcı bir cisim attığı görülmüştü.

NYPD cismi atan kişi dahil gösteride 6 kişiyi gözaltına almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın affettiği 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışan isimler arasında yer alan Lang, Müslüman karşıtı gösterileri ve Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimleriyle biliniyor.

Kaynak: AA

New York, Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
