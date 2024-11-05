New York'ta Oy Merkezine Tehdit

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NEW ABD'nin New York eyaletinin kuzeyinde oy kullanma merkezini ateşe verme tehdidinde bulunan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

New York Eyalet Polisi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sabah saatlerinde Fowler kasabasında oy verme merkezine gelen bir erkeğin tehditlerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kişinin daha önce hüküm giymiş biri olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

Kişinin oy verme merkezini "yakma" ve buraya "silahla" dönme tehditlerinin ardından kaçtığı belirtilen açıklamada, polisin zanlıyı yakalayarak gözaltına aldığı ifade edildi.

Pensilvanya'da bir bölgede oy verme süresi uzatıldı

Başkanlık seçimlerinin yapıldığı ABD'de, Pensilvanya'nın Cambria bölgesinde yazılım programında oluşan bir arıza nedeniyle oy verme süresinin 2 saat uzatıldığı kaydedildi.

Arızanın çok sayıda seçmeni etkilediği, bu nedenle acil bir başvuruyla oy verme işleminin yerel saatle 22.00'ye kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.