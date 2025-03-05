NEW YORK, 5 Mart (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde düzenlenen 2025 Kuzey Amerika Uluslararası Oyuncak Fuarı'ndaki Çin Pavilyonu'nda Çinli peluş oyuncak markası Bazuuyu'nun standında fotoğraf ve video çeken ziyaretçiler, 2 Mart 2025.
Çin'den gelen 80'in üzerinde oyuncak tedarikçisi New York'ta düzenlenen 2025 Kuzey Amerika Uluslararası Oyuncak Fuarı'na 1.000'den fazla ürün getirerek uluslararası alıcıların ilgisini topladı. (Fotoğraf: Liu Yanan/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › New York'ta Oyuncak Fuarı Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?