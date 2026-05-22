New York'ta Sel ve Fırtına, Binlerce Kişi Elektriksiz Kaldı

22.05.2026 09:03
New Jersey ve New York'ta şiddetli yağışlar sel ve fırtınaya neden oldu, 10 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin New Jersey eyaleti ile New York kentinde sel ve fırtına sebebiyle 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, New York'un Brooklyn ve Queens bölgelerinde şiddetli yağış sele yol açtı.

Sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan sürücüler, kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

Yetkililer, yağmurun kentin kanalizasyon sisteminin kapasitesini aştığını açıkladı.

Bazı mahallelerde şiddetli fırtına yüzünden devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.

New Jersey'de 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Belediye Başkanı Mamdani'den açıklama

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kentin kanalizasyon sisteminin yağışı karşılamakta yetersiz olduğunu ifade etti.

Mamdani, selden etkilenen ailelerle görüştüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

