New York\'ta Vali Hochul\'un yasası 18 yaş altına sohbet robotu özelliklerini yasakladı

NEW YORK, 30 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York eyaleti, reşit olmayan kullanıcıları yapay zeka sohbet robotlarının artan risklerinden korumayı amaçlayan yasayı yürürlüğe soktu.

Valilik ofisinden yapılan açıklamada, New York Valisi Kathy Hochul tarafından çarşamba günü imzalanan yeni düzenlemeyle insanı taklit etme, duygusal bağımlılık oluşturma, kullanıcıların kendilerine zarar vermesini teşvik etme veya cinsel içerikli sohbetler gerçekleştirme gibi sohbet robotu özelliklerinin 18 yaşın altındaki kullanıcılara sunulması yasaklanıyor.

Yeni yasa uyarınca eyalet başsavcısı, yasağı ihlal eden şirketler hakkında 25.000 ABD dolarına varan idari para cezası isteminde bulunabilecek.

Düzenleme ayrıca, New Yorkluların olası ihlaller nedeniyle sohbet robotu şirketlerine karşı şikayette bulunabilecekleri halka açık bir web sitesi kurulmasını öngörüyor.

ABD'nin birçok eyaletinde çocukların sohbet robotu kullanımını kısıtlamayı ve yapay zeka şirketlerine daha katı güvenlik şartları getirmeyi hedefleyen yasalar uygulanıyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da eylül ayında sohbet robotu geliştiricilerinin her yıl çocuk güvenliği risk değerlendirmeleri yapıp yayımlamasını ve ürünlerini bağımsız denetimlere tabi tutmasını zorunlu kılan mevzuatı imzalamıştı.

Newsom, sosyal medya platformlarının 16 yaşın altındaki kullanıcılar için bağımlılık yapıcı özellikler sunmasını yasaklayan bir yasayı da onaylamıştı.