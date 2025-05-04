Newsom: Kaliforniya Çin'le Ticarette Açık - Son Dakika
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Newsom: Kaliforniya Çin'le Ticarette Açık

Kaliforniya Valisi Newsom, gümrük vergilerinin eyalet ekonomisini tehdit ettiğini ve Çin'le ticareti vurguladı.

04.05.2025 13:45
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LOS ANGELES, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD yönetiminin gümrük vergisi politikasının Altın Eyalet olarak anılan ülkenin en büyük eyaleti olan Kaliforniya'nın ekonomisini tehdit ettiğini belirterek Çin'le ticarete açık olduklarını söyledi.

Japon medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre Newsom, cuma günü Nikkei Asia internet sitesine çevrimiçi söyleşi verdi.

Kaliforniya'nın Çin ile ticarette "istikrarlı ortak" olduğunu kaydeden Newsom, geçtiğimiz yıl Çin'e yaptığı ziyarette çeşitli eyalet ve belediyeler ile bir dizi mutabakat zaptı imzaladıklarını ve ilişkilerini ulusal düzeye de taşıdıklarını dile getirdi.

Newsom, Kaliforniya'nın Çin'e ve Asya'dakiler başta olmak üzere diğer ticaret ortaklarına kapılarını açtığını vurguladı.

Küresel ticaretin sıfır toplamlı bir oyun olmadığını söyleyen Newsom, "karşılıklı bağımlılıklarının" farkında olduklarını ifade etti.

Newsom, "Gümrük vergilerinin Kaliforniya eyaletine doğrudan ve dolaylı ekonomik maliyeti milyarlarca ABD dolarını buluyor. Turizm, ticaret, küçük işletmeler, büyük işletmeler üzerinde çok büyük etkisi oldu. İtibar zararı ise hesaplanamaz düzeyde" dedi.

Trump'ın nisan başında ticaret ortaklarına karşı "karşılıklı gümrük vergileri" uygulayacaklarını duyurmasının ardından Newsom, dünya ülkelerinden Kaliforniya ürünlerine karşı misilleme olarak vergi uygulamamalarını istemişti. Kaliforniya, gümrük vergileri konusunda Trump yönetimine karşı dava açan ilk ABD eyaleti de oldu.

Newsom, Kaliforniya ile Washington'daki Trump yönetimi arasında hem fiziksel hem de mecazi anlamdaki mesafenin büyük olduğunu vurguladı.

Vali, "Washington DC'den fiziki olarak 2,000 mil uzaktayız. Ancak zihniyet açısından aramızda dünyalar var. Ben ABD'deki en Trump karşıtı eyaleti temsil ediyorum. Bizim değerlerimiz şu anda Beyaz Saray'da bulunan kişi tarafından ifade edilen değerlerle tezat oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Kaliforniya, ekonomik anlamda ABD'nin en güçlü eyaleti konumunda. Newsom 23 Nisan'da yaptığı açıklamada 2024 yılında Kaliforniya'nın nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının Japonya'yı geride bırakarak, tek bir ekonomi olarak hesaplandığında ABD, Çin ve Almanya'nın ardından dünyada dördüncü sıraya yükseldiğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kaliforniya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Newsom: Kaliforniya Çin'le Ticarette Açık - Son Dakika

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