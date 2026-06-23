Nezaket Projesi ile Öğrenci Bağları Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nezaket Projesi ile Öğrenci Bağları Güçleniyor

Nezaket Projesi ile Öğrenci Bağları Güçleniyor
23.06.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'daki okulda sosyal aidiyet ve nezaket kültürü için etkinlikler düzenlendi, dayanışma arttı.

Çorum Merkez 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen "Okulumda Nezaket Var Projesi" kapsamında öğrencilerin sosyal aidiyetlerinin güçlendirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul yönetimi ve rehberlik servisi koordinasyonunda yürütülen proje, öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek, akran ilişkilerini güçlendirmek ve nezaket kültürünü okul yaşamında yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Proje, okul rehberlik servisi tarafından yapılan öğrenci risk haritaları analizlerinde sosyal aidiyet ve iletişim becerilerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi üzerine hazırlandı.

Proje kapsamında öğrenci ve öğretmenlere, rehber öğretmen Elif Yüksel tarafından "Akran nezaketi" semineri verildi. Okul panolarında nezaket temalı çalışmalara yer verilirken, velilere yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Sınıflar arasında düzenlenen "Akran Nezaketi Kapı Tasarım Yarışmasında" öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar değerlendirildi, dereceye giren sınıflar ödüllendirildi.

Proje sürecine ilişkin öğretmenlerden alınan geri bildirimlere göre öğrenciler arasındaki dayanışma arttı, uyum sorunu yaşayan öğrenciler sosyal etkinliklere daha fazla katılım gösterdi, okul genelinde iletişim süreçlerinde olumlu değişimler gözlemlendi.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nezaket Projesi ile Öğrenci Bağları Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:53
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:23:49. #7.12#
SON DAKİKA: Nezaket Projesi ile Öğrenci Bağları Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.