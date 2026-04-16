Nguesso, Kongo'da Yemin Ederek Göreve Başladı

16.04.2026 19:40
Kongo Cumhuriyeti'nde Denis Sassou Nguesso, seçimleri kazanarak yemin töreniyle görevine başladı.

Kongo Cumhuriyeti'nde 15 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, yemin ederek görevine başladı.

Başkent Brazavil'in Kintele bölgesindeki Concorde Stadı'nda canlı yayınlanan yemin törenine Burundi, Angola, Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti cumhurbaşkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda Afrikalı lider ve temsilci katıldı.

Törende, ülkede yaklaşık 42 yıl cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Nguesso, anayasa gereği yemin ederek 5 yıllık yeni dönemine başladı.

82 yaşındaki Nguesso, 15 Mart'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 94,90'ını almıştı.

Kaynak: AA

Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi
Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor
Sivas’ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı Sivas'ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Şırnak’ta inşaatta toprak kayması sonucu göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti Şırnak'ta inşaatta toprak kayması sonucu göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu

19:45
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
19:27
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
18:44
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
18:20
Maraş’taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
