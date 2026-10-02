Nif Kirazı coğrafi işaret başvurusu askıya çıktı, bölgenin ürün sayısı 8'e ulaşacak - Son Dakika
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Nif Kirazı coğrafi işaret başvurusu askıya çıktı, bölgenin ürün sayısı 8'e ulaşacak

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Nif Kirazı coğrafi işaret başvurusu askıya çıktı, bölgenin ürün sayısı 8\'e ulaşacak
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FTSO'nun 29 Aralık 2023'te Nif Kirazı için yaptığı mahreç işareti başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu bülteninde yayımlanarak askı sürecine girdi. Başkan Osman Çıralı, süreç tamamlanınca bölgenin coğrafi işaretli ürün sayısının 8'e ulaşacağını belirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yetiştirilen Nif Kirazı'nın coğrafi işaret tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumunun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (FTSO) yapılan açıklamaya göre, oda tarafından 29 Aralık 2023'te yapılan "mahreç işareti" başvurusu, 1 Ekim 2026 tarihli bültende yer alarak askı sürecine girdi.

Askı sürecinin tamamlanmasının ardından ürünün resmi olarak tescilleneceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTSO Başkanı Osman Çıralı, Nif Kirazı ile bölgenin coğrafi işaretli ürün sayısının 8'e ulaşacağını belirtti.

Ürünün bölge için önemine dikkati çeken Çıralı, şunları kaydetti:

"Nif Kirazı, Nif'in toprağının, ikliminin ve yıllardır sürdürülen üretim geleneğinin ortaya çıkardığı önemli bir değer. Nif'te kiraz üretimi sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bölgenin tarımsal kültürünün bir parçası. Yıllardır düzenlenen Nif Kirazı Festivali de bu üretim geleneğinin bölgedeki sosyal ve kültürel karşılığını ortaya koyuyor. Amacımız üreticimizin emeğini korumak, ürünümüzün bilinirliğini artırmak ve bu değerin ekonomik karşılığını güçlendirmektir."

FTSO'nun başvurusunda, bölgede ilk kiraz yetiştiriciliğinin 1950'li yıllara dayandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
EkonomiFethiyeÇıralıGüncelSon Dakika

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