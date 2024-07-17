Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Muharrem Ayı Mesajı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Muharrem Ayı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, muharrem ayının İslam alemine ve ülkeye sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti. Özdemir, ayrıca bu kıymetli günlerde yaşanan insanlık dramının sona ermesini ve tüm İslam aleminin bu mübarek ayı sağlık, barış ve huzur içerisinde geçirmesini diledi.

17.07.2024 13:35
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, muharrem ayının İslam alemine ve ülkeye sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

Muharrem ayının insanı insan yapan değerlerin en üst seviyede idrak edildiği günler olduğunu aktaran Özdemir, "Muharrem ayının başladığı bu kıymetli günler hürmetine özellikle Gazze'de ve dünyanın farklı noktalarında yaşanan insanlık dramının sona ermesini temenni ediyorum. Tüm İslam aleminin bu mübarek ayı sağlık, barış ve huzur içerisinde geçirmesini diliyorum. İslam aleminin ve hemşehrilerimin muharrem ayını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Muharrem Ayı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Muharrem Ayı Mesajı - Son Dakika
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