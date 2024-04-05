Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özdemir, mesajında, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.
Kadir Gecesi'nin aynı zamanda af ve mağfiret gecesi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin tüm dünyaya barış, sağlık, esenlik ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm İslam aleminin, ülkemizin ve Niğdeli hemşehrilerimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu özel ve müstesna gecenin bereketli olmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadir Gecesi'nde Mesaj Yayımladı - Son Dakika
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Ferhat Türkoğlu ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, Manisa Vakıf İş Hanı'nda düzenlenen 'Paylaştıkça bereketlenen' iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. İftar sonrasında ise çocuklara oyuncak ve şeker dağıtıldı.
Aydın Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayarak belge almaya hak kazanan hafızlara düzenlenen iftar programıyla belgeleri verildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, iftar programında öğrencilere hitap ederek başarılarını kutladı ve hafızları yetiştiren aileleri ve hocaları tebrik etti. İftar programına katılan misafirlere önümüzdeki günlerde düzenlenecek icazet merasimine davet edildiği de duyuruldu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdür Yaman Ağırlar'ın başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya Asayiş Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe personeli ve Dış İlçe personeli video konferans yoluyla katıldı. Toplantıda huzur ve güven ortamının devamı için kararlar alındı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci kez takımın başına geldiği dönemde dış sahada 21 puan toplarken, iç sahada ise 19 puan aldı. Avcı yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek moral buldu. Trezeguet ise dış sahada attığı 6 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.
Eskişehir Valiliği tarafından Reşadiye Camii için özel olarak yayınlanan tanıtım videosu, Kadir Gecesi'nde dron ile havadan çekilen görüntülerle beğeni topladı. Osmanlı Cihan Devleti'nin 35. Padişahı Sultan Mehmet Reşad tarafından 1916 yılında yaptırılan camiinin güzelliklerinin derlendiği video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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