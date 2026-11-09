Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 10 Kasım mesajı

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve derin bir özlemle andıklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihin ağır şartlarında milletin bağımsızlık inancını ortak bir iradeye dönüştürdüğünü belirten Özdemir, cephede kazanılan zaferi Cumhuriyet'le taçlandırarak ülkeye yeni bir ufuk açtığını vurguladı.

Özdemir, Atatürk'ün en büyük gücünün milletine duyduğu sarsılmaz güven ve her koşulda aklı, bilimi öncü kabul eden devlet adamlığı olduğunu ifade etti.

Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan vefanın karşılığının çalışmak ve üretmek olduğuna inandıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü kendimize rehber edinerek, Milli Mücadele yıllarında vatanseverliğiyle tarihe geçen Niğde'mize hizmet etmeyi en büyük onur sayıyoruz. Vefatının 88. yıl dönümünde Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Ruhu şad, Cumhuriyet'imiz ilelebet payidar olsun."

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkNiğde BelediyesiEmrah Özdemir10 KasımGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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