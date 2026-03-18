Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlık inancıyla yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Ecdadın, hiçbir silahın ve ordunun vatan aşkından daha güçlü olamayacağını tüm dünyaya kanıtladığı ifade eden Özdemir, "Çanakkale Geçilmez" nidasının tarihe altın harflerle kazındığı gün olduğunu belirtti.

Kendilerinin temel vazifelerinin şehitlerin emaneti olan vatanı aynı şuurla korumak olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de sergilenen emsalsiz fedakarlığı her an zihnimizde diri tutmak ve gençlerimize en doğru şekilde aktarmak zorundayız. Kendi tarihini bilen ve ecdadının gösterdiği kahramanlıkları özümseyen gençlerimiz, başkalarına özenmek yerine kendi atalarını rol model alarak ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacaklardır. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."