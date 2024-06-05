Niğde Belediyesi Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde Belediyesi Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenledi

Niğde Belediyesi Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenledi

Niğde Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikte, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, okulların çevreye duyarlı projelerini inceledi. Atık pil ve bitkisel atık yağ toplama yarışmalarında dereceye giren okul ve öğrencilere hediyeler verildi. Konuşmalarda çevreye karşı duyarlılık vurgulandı ve gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmanın önemi vurgulandı.

05.06.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesince Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki etkinlikte, Vali Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, okulların sıfır atık ve çevreye duyarlı projelerini inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.

İlkokul ve ortaokullar arası atık pil, okullar arası bitkisel atık yağ toplama yarışmalarında dereceye giren okul ve öğrencilere hediyeleri verildi, eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, dünyada her ülkenin çevre sorunlarıyla uğraştığını söyledi.

İklim değişikliğinin ana nedenlerinden birinin de çevreye karşı duyarsızlık olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu konuda ilimizde önemli çalışmalar var. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sıfır atık konusunda ödül alan bir üniversite. Belediyemizin de bu anlamda güzel çalışmaları var. Dünya bizim evimiz, evimizi de temiz tutmak zorundayız. Çevreye verdiğimiz zarar nihayetinde bize dönüyor. Çevreye karşı duyarlı olmamız lazım."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de belediye olarak bütün projelerinde çevre ve sıfır atık konusunu ön planda tuttuklarını dile getirerek, gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için çevreye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Hasan Uslu, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:26:17. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement